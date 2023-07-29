Больше украинцев будут с 4G: мобильные операторы смогут строить базовые станции в селах еще быстрее

Мобильные операторы смогут строить базовые станции вдвое быстрее.

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Правительство поддержало законопроект Минцифры, который позволит мобильным операторам получать землю для строительства базовых станций за 1–3 месяца вместо 6. Следующий шаг — рассмотрение законопроекта в Парламенте.

Таким образом, рассказывают в Министерстве цифровой трансформации Украины, десятки тысяч украинцев в селах вдвое быстрее будут с 4G и качественной связью.

Кроме договоров аренды у операторов появятся дополнительные инструменты, как быстрее предоставить связь:

Оформлять сервитут для постройки мобильных сетей. Это право, которое позволит пользоваться чужой землей в установленных границах. И сэкономит время, которое тратили на оформление аренды и изменение целевого назначения земли.

Устанавливать временные сооружения вместо базовых станций «с нуля». В военное время это более быстрый и более целесообразный способ вернуть людям связь после деоккупации, пока идет строительство основных сетей.

В Минцифры отмечают, что год назад подготовка документации по строительству башен длилась от 12 месяцев. Но этот процесс ускорили к 6 месяцам и в более чем 120 селах операторы получили землю на полгода быстрее.

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