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Кабмин направит €37,6 миллиона кредитных средств на закупку рельсов для Укрзализныци

19:32, 29 июля 2023
Правительство дало зеленый свет финансированию закупки европейских рельсов для УЗ.
Кабмин направит €37,6 миллиона кредитных средств на закупку рельсов для Укрзализныци
Изображение: freepik.com
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Кабинет Министров одобрил направление кредитных средств от французского правительства в сумме 37,6 млн евро на поставку рельсов европейского производителя для нужд украинской железнодорожной отрасли. Это закреплено постановлением Правительства от 25 июля №776.

В УЗ отмечают, что указанные средства поступают в соответствии с рамочным договором между правительствами Украины и Французской Республики о финансовой поддержке проекта поставок рельсов для украинской железной дороги по специальному фонду государственного бюджета по одноименной бюджетной программе.

«Благодаря поддержке со стороны французского правительства будет закрыта существенная часть критической потребности Укрзализныци в материалах на восстановление инфраструктуры в 2023-2024 годах. Это первый успешный опыт в привлечении долгосрочного льготного кредита, что, с одной стороны, позволит спланировать ритмичный и комфортный для Укрзализныци график выплат, с другой — кардинально снизит чистую приведенную цену рельса – значительно ниже рыночного уровня», — сообщил председатель правления УЗ Евгений Лященко.

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