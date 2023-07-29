На Черниговщине обнаружили сожженные останки банкира – полиция задержала киевлянина, подозреваемого в жутком убийстве

Жительница села обнаружила возле местного кладбища следы пепелища, в котором находились кости и человеческий череп.

Источник фото: npu.gov.ua

На Черниговщине полицейские задержали 51-летнего киевлянина, которого подозревают в жестоком убийстве товарища.

Так, в отделе коммуникации полиции Черниговской области рассказали, что 18 июля в 7 утра в полицию Черниговщины поступило сообщение от жительницы села Ничеговка Козелецкой поселковой общины. Женщина обнаружила у местного кладбища следы пепелища, в котором находились кости и человеческий череп.

Полицейские обнаружили человеческие останки и ряд вещественных доказательств, в том числе следы обуви и автомобильных колес. Изъятое направили на проведение экспертных исследований.

«На месте криминалисты установили, что погибшим был взрослый мужчина. На пепелище обнаружили остатки обуви 45-го размера. Это стало веской зацепкой в раскрытии преступления. Чтобы составить личность мужчины, сотрудники криминального анализа полиции Черниговщины отработали сообщения обо всех пропавших без вести мужчинах в Черниговской, Киевской, Полтавской областях. Это сотни людей, – говорит руководитель отдела криминального анализа областной полиции Иван Андрейченко.

Самые опытные сотрудники полиции провели кропотливую работу по установлению личности убитого и воссоздали события, предшествовавшие преступлению.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий нам удалось выяснить, что убитый мужчина жил в Киеве. В последний раз он выходил на связь 12 июля. О его исчезновении в полицию заявила сестра. При поддержке коллег из Киева мы установили круг общения убитого. По специальности он банкир, последние несколько лет не работал. Раньше был управляющим одного из банков в Киеве. Оперативники выяснили, что накануне исчезновения мужчина отдыхал со своим товарищем, после чего связь с ним оборвалась», – рассказывает начальник криминальной полиции Черниговщины Александр Васильченко.

Полицейские проанализировали огромный массив информации и собрали все зацепки, которые могли помочь в раскрытии дерзкого убийства. На поиски причастного к преступлению было ориентировано максимальное количество личного состава полиции Черниговщины.

Источник фото: npu.gov.ua

28 июля полицейские задержали подозреваемого в его загородном доме. По словам правоохранителей, полиция провела ряд санкционированных обысков и собрала убедительную доказательную базу, свидетельствующую о причастности фигуранта к совершению убийства.

«В ночь с 12 на 13 июля в загородном доме он распивал алкоголь вместе со своим товарищем, бывшим банкиром. Подозреваемый – директор инвестиционного фонда с уставным капиталом более 500 миллионов гривен. Во время внезапно возникшего конфликта злоумышленник схватил полено и забил товарища до смерти. Поняв, что натворил, решил скрыть следы преступления. Для реализации своих преступных планов на утро он отправился в гипермаркет, где купил горючие вещества, химические средства и т.д. 14 июля задержанный за рулем собственного внедорожника отправился на Черниговщину. Оперативники выяснили, что его отец родом из небольшого села Ничоговка, поэтому подозреваемый хорошо знал местность. Он привез тело товарища к местному кладбищу и сжег его. После чего вернулся домой», – сообщил подробности преступления Александр Васильченко.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, ему угрожает лишение свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

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