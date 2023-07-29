Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Депутаты намерены решить проблему наличия двух верховных судов в Украине

Верховной Раде в скором времени будет предложено рассмотреть законопроект о решении вопроса наличия в Украине двух верховных судов – Верховного Суда и Верховного Суда Украины.

Пленум Верховного Суда выскажется по законопроектам о полиграфе для судей и о 15 годах лишения свободы для посредников в судах

Пленум Верховного Суда даст оценку законопроектам о проверке судей на детекторе лжи и об ужесточении уголовного наказания за проявления коррупции в судах.

Рада готовится одобрить изменения в части адвокатских запросов

В частности, предлагают расширить перечень информации, к которой предоставляется доступ по адвокатскому запросу.

В Офисе Президента призвали ВСП и ВС осознать реальное положение дел в судебной власти

В Офисе Президента призвали Высший совет правосудия, ВККС и Верховный Суд осознать реальное положение дел в судебной власти и начать работу над решением проблем.

Избрание или продление меры пресечения в виде содержания под стражей: какие изменения предлагаются УПК

Депутаты предлагают изменения в УПК по рассмотрению ходатайств об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

  1. В Украине

В НАПК поприветствовали принятие законопроекта о возобновлении е-декларирования в первом чтении, но предостерегли от определенных рисков

15:16, 29 июля 2023
При подготовке ко второму чтению законопроект требует определенных доработок (в том числе исключения некоторых положений), подчеркнули в НАПК.
В НАПК поприветствовали принятие законопроекта о возобновлении е-декларирования в первом чтении, но предостерегли от определенных рисков
Источник фото: nazk.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции поприветствовали принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта № 9534, который возобновляет электронное декларирование состояния должностных лиц, приостановленое в связи с введением военного положения.

Однако в НАПК подчеркнули, что окончательно принятый закон должен быть таким, что не допустит искажения института декларирования как самого системного инструмента обеспечения добродетели публичных служащих. В то же время необходимо учесть все аспекты безопасности, связанные с военным положением.

Как отметили в НАПК, при подготовке ко второму чтению законопроект требует определенных доработок (в том числе исключения некоторых положений), указанных ниже:

«1 — Щодо необхідності декларування користування лише об’єктом нерухомості, ринкова вартість користування яким в межах звітного періоду перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Запропонована редакція стимулювати приховування недоброчесними декларантами об’єктів, якими вони користувалися. Крім того, це положення ускладнить процес декларування, оскільки покладе на декларанта додатковий тягар, а саме необхідність визначати ринкову вартість користування майном. В результаті через відсутність єдиного підходу у визначенні ринкової вартості очевидними стають ризики для декларанта бути притягнутим до кримінальної та адміністративної відповідальності за недекларування відомостей. Аналогічне ризик стосується повної відміни правила, за яким особам має декларувати майно, яким вона користується станом на останній день періоду, за який подається декларація.

2 — Щодо відкриття публічної частини реєстру декларацій, а також забезпечення суб’єктам декларування доступу лише до відомостей, які містяться в публічних реєстрах, про них та членів їхніх сімей. 

Впровадження необхідних технічних рішень для відкриття доступу до декларацій з одночасним закриттям доступу до даних про інших осіб, зазначених у декларації, а також із закриттям доступу до даних про службовців сил безпеки та оборони потребуватиме додаткових часових, фінансових та людських ресурсів, створення як перший крок реєстрів службовців сил безпеки та оборони та надання доступу до них з боку Реєстру декларацій, а отже це має бути враховано у прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту.

3 — Позбавлення НАЗК повноважень надавати роз’яснення з питань застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів.

Вочевидь призведе до різних підходів у розумінні, тлумаченні та застосуванні антикорупційних механізмів. 800.000 декларантів будуть позбавлені можливості отримати роз’яснення щодо того, як доброчесно декларувати активи.
Втратять чинність роз’яснення про захист викривачів, відсторонення корупціонерів від посад та інші.
З огляду на складність антикорупційного законодавства, роз’яснення  виконують превентивну функцію у запобіганні корупційним і пов’язаним з корупцією правопорушенням. 

Таким чином, НАЗК пропонує відновити декларування, не допустивши при цьому створення лазівок для недоброчесних посадовців.
Зазначені вище положення законопроекту мають бути доопрацьовані у процесі підготовки законопроекту № 9534 до другого читання».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Бабак
    Сергій Бабак
    голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
  • Людмила Здоровко
    Людмила Здоровко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Світлана Марущак
    Світлана Марущак
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталя Волковицька
    Наталя Волковицька
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Бездоля
    Дмитро Бездоля
    суддя Господарського суду Одеської області