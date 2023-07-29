Ракета SpaceX отправила на орбиту самый тяжелый коммерческий спутник связи, видео

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска отправила на орбиту тяжелейший коммерческий спутник связи. Запуск ракеты Falcon Heavy прошел 29 июля в 06:04 по Киеву с площадки LC-39A Космического центра им. Кеннеди.
Носитель сверхтяжелого класса запустил на геопереходную орбиту космический аппарат EchoStar 24.
Спутник имеет массу 9200 кг и имеет пропускную способность канала связи в 500 Гбит/с.
Ориентировочный срок его службы составляет 15 лет: аппарат станет частью сети HughesNet и обеспечит широкополосную связь клиентов из стран Северной и Южной Америки.
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