Ракета SpaceX відправила на орбіту найважчий комерційний супутник зв’язку, відео

Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска відправила на орбіту найважчий комерційний супутник зв’язку. Запуск ракети Falcon Heavy відбувся 29 липня о 06:04 за Києвом із майданчика LC-39A Космічного центру ім. Кеннеді.
Носій надважкого класу запустив на геоперехідну орбіту космічний апарат EchoStar 24.
Супутник має масу 9200 кілограмів та має пропускну здатність каналу зв’язку в 500 Гбіт/с.
Орієнтовний термін його служби становить 15 років: апарат стане частиною мережі HughesNet і забезпечить широкосмуговим зв’язком клієнтів із країн Північної та Південної Америки.
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