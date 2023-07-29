Ракета SpaceX відправила на орбіту найважчий комерційний супутник зв’язку, відео

Носій надважкого класу запустив на геоперехідну орбіту космічний апарат EchoStar 24.

Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска відправила на орбіту найважчий комерційний супутник зв’язку. Запуск ракети Falcon Heavy відбувся 29 липня о 06:04 за Києвом із майданчика LC-39A Космічного центру ім. Кеннеді.

Носій надважкого класу запустив на геоперехідну орбіту космічний апарат EchoStar 24.

Супутник має масу 9200 кілограмів та має пропускну здатність каналу зв’язку в 500 Гбіт/с.

Орієнтовний термін його служби становить 15 років: апарат стане частиною мережі HughesNet і забезпечить широкосмуговим зв’язком клієнтів із країн Північної та Південної Америки.

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