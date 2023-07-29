Місія проведе комплексну оцінку шкоди, яку завдала культурним і релігійним об’єктам росія.

Джерело фото: t.me/Bratchuk_Sergey

В Одесу прибула місія ЮНЕСКО. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами місія проведе комплексну оцінку шкоди, яку завдала культурним і релігійним об’єктам росія.

«До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для проведення комплексної оцінки шкоди, завданої культурним і релігійним об’єктам ракетними ударами, здійсненими ворогом з 19 по 23 липня», - написав Братчук.

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