Для чиновників спростять декларування об’єктів нерухомості, зарплати та валютних рахунків за кордоном

Суддям, депутатам, держслужбовцям не треба буде подавати дані стосовно суттєвих змін у майновому стані, якщо йдеться про їх офіційну винагороду/зарплату, яка перевищує 134 200 грн.

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Депутатам, суддям й іншим посадовцям спростять правила декларування нерухомості, банківських рахунків, а також звільнять від подання даних про отриману ними велику зарплату, якщо така є. Відповідний законопроект 9534, який стосується відновлення декларування з певними спрощеннями, 27 липня рекомендував ухвалити Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Ініціаторами проекту виступили глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна та депутати від різних фракцій, зокрема, Ярослав Железняк, Сергій Власенко тощо.

По-перше, суддям, депутатам, держслужбовцям не треба буде подавати дані стосовно суттєвих змін у майновому стані, якщо йдеться про їх офіційну винагороду/зарплату, яка перевищує 134 200 грн. До війни цю інформацію декларували, зокрема й судді Верховного Суду.

Так, запропоновані до прийняття зміни передбачають, що суб’єкт декларування повідомляє НАЗК про суттєві зміни у майновому стані, крім доходів у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), винагороди, отриманих за рахунок коштів державного бюджету чи місцевого бюджету за основним місцем роботи (проходження служби).

По-друге, можна буде не декларувати дані про володіння чи користування об’єктами нерухомості, які коштують менше 134 200 грн (але як буде визначатися реальна ринкова вартість об’єкта і відсутність заниження його вартості, поки невідомо).

Нагадаємо, наразі відповідно ч. 2 ст. 46 закону про запобігання корупції, яка регулює перелік інформації, що підлягає декларуванню, дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

Автори законопроекту пропонують визначити інші умови декларування нерухомості.

Так, дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, за сукупності двох умов:

- такий об’єкт перебував у володінні або користуванні у сукупності не менше 183 календарних днів протягом строку, що включає звітний період та/або два місяці, що передували закінченню звітного періоду, та

- ринкова вартість користування таким об’єктом (незалежно від того чи фактичне користування здійснюється на платній або безоплатній основі) протягом періоду його користування в межах звітного періоду суб’єктом декларування перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (тобто, більше 134 200 грн, станом на 2023 рік).

Отже, якщо, на думку декларанта, вартість гаража, будинку чи іншого об’єкта, що перебував у володінні, менше 134 тисяч грн, то вказувати дані про нього не треба.

Також у декларації більше не треба буде вказувати дані про тип і номер банківського рахунку

При цьому, чиновників і посадовців звільнять від обов’язку подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані та повідомлення про відкриття членами їх сім’ї валютного рахунка в іноземних банках для отримання доходу у вигляді заробітної плати чи грошової допомоги, якщо це відбулося за період між введенням воєнного стану та набуттями чинності новим законом.

Реєстр декларацій знов стане публічним, однак у ньому не будуть вказуватися дані про населені пункти, де розташовані об’єкти, які зазначаються у декларації, або де розташоване місце фактичного проживання, зареєстроване місце проживання. Також у публічному доступі не буде імен родичів декларанта, яких він зазначає у декларації.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що чиновники, судді й інші посадовці, які у 2022 – 2023 роках не подали електронну декларацію, мають подати її не пізніше 90 календарних днів з дня набрання чинності новим законом. Але є певні виключення.

Автор: Наталя Мамченко

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