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Для чиновников упростят декларирование объектов недвижимости, зарплаты и валютных счетов за границей

18:55, 29 июля 2023
Судьям, депутатам, госслужащим не нужно будет подавать данные относительно существенных изменений в имущественном состоянии, если речь идет об их официальном вознаграждении/зарплате, которая превышает 134 200 грн.
Для чиновников упростят декларирование объектов недвижимости, зарплаты и валютных счетов за границей
Источник фото: glavcom.ua
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Депутатам, судьям и другим должностным лицам упростят правила декларирования недвижимости, банковских счетов, а также освободят от предоставления данных о полученной ими большой зарплате, если таковая есть. Соответствующий законопроект 9534, касающийся возобновления декларирования с определенными упрощениями, 27 июля рекомендовал принять Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике. Инициаторами проекта выступили глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина и депутаты от разных фракций, в частности Ярослав Железняк, Сергей Власенко и т. д.

Во-первых, судьям, депутатам, госслужащим не нужно будет подавать данные относительно существенных изменений в имущественном состоянии, если речь идет об их официальном вознаграждении/зарплате, которая превышает 134 200 грн. До войны эту информацию декларировали, в том числе и судьи Верховного Суда.

Так, предложенные к принятию изменения предполагают, что субъект декларирования сообщает НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии, кроме доходов в виде заработной платы (денежного довольствия), вознаграждения, полученных за счет средств государственного бюджета или местного бюджета по основному месту работы (прохождения службы).

Во-вторых, можно будет не декларировать данные о владении или пользовании объектами недвижимости, которые стоят менее 134 200 грн (но как будет определяться реальная рыночная стоимость объекта и отсутствие занижения его стоимости, пока неизвестно).

Напомним, согласно ч. 2 ст. 46 закона о предотвращении коррупции, регулирующей перечень подлежащей декларированию информации, данные об объекте декларирования, находившемся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, указываются в декларации, если такой объект находился в владении или пользовании состоянием на последний день отчетного периода или в течение не менее половины дней в течение отчетного периода.

Авторы законопроекта предлагают определить другие условия декларирования недвижимости.

Так, данные об объекте декларирования, находившемся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, указываются в декларации, при совокупности двух условий:

- такой объект находился во владении или пользовании в совокупности не менее 183 календарных дней в течение срока, включающего отчетный период и/или два месяца, предшествовавшие окончанию отчетного периода, и

  - рыночная стоимость пользования таким объектом (независимо от того фактическое ли пользование осуществляется на платной или безвозмездной основе) в течение периода его пользования в пределах отчетного периода субъектом декларирования превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года (т.е. , более 134200 грн, по состоянию на 2023 год).

Следовательно, если, по мнению декларанта, стоимость находившегося во владении гаража, дома или другого объекта меньше 134 тысяч грн, то указывать данные о нем не нужно.

Также в декларации больше не нужно будет указывать данные о типе и номере банковского счета.

При этом, чиновников и должностных лиц освободят от обязанности подать уведомление об существенных изменениях в имущественном состоянии и уведомление об открытии членами их семьи валютного счета в иностранных банках для получения дохода в виде заработной платы или денежной помощи, если это произошло за период между введением военного положения и вступлением в силу нового закона.

Реестр деклараций вновь станет публичным, однако в нем не будут указываться данные о населенных пунктах, где расположены объекты, указываемые в декларации, или где расположено место фактического проживания, зарегистрировано место жительства. Также в публичном доступе не будет имен родственников декларанта, отмечаемых в декларации.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что чиновники, судьи и другие должностные лица, которые в 2022 – 2023 годах не подали электронную декларацию, должны подать ее не позднее 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона. Но есть некоторые исключения.

Автор: Наталя Мамченко

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