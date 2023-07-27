У чиновников и должностных лиц будет три месяца, чтобы подать декларацию: для кого предусмотрели исключение

Кто и когда из должностных лиц должен подать электронную декларацию, - Рада готовится одобрить законопроект.

Источник фото: dp.tax.gov.ua

Чиновники, судьи и другие должностные лица, которые в 2022 – 2023 годах не подали электронную декларацию, должны подать ее не позднее 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона. Это предусмотрено новым законопроектом 9534, который вскоре примет Верховная Рада в первом чтении.

При этом, чиновников и должностных лиц освободят от обязанности подать уведомление об существенных изменениях в имущественном состоянии и уведомление об открытии членами их семьи валютного счета в иностранных банках для получения дохода в виде заработной платы или денежной помощи, если это произошло за период между введением военного положения и вступлением в силу нового закона.

В дальнейшем, в случае существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования, а именно получения дохода (кроме доходов в виде заработной платы (денежного довольствия), вознаграждения, полученных за счет средств государственного бюджета или местного бюджета по основному месту работы (прохождение службы), приобретение имущества или осуществление расхода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, указанный субъект в 20-дневный срок с момента получения дохода, приобретение имущества или осуществления расхода обязан сообщить об этом НАПК .

Вместе с тем для определенных категорий лиц устанавливаются особые сроки подачи деклараций. А именно субъекты декларирования, выполняющие задачи в интересах национальной безопасности или находящиеся на территориях, пострадавших от военной агрессии Российской Федерации против Украины, подают соответствующую декларацию в следующие сроки:

в течение 90 дней со дня определения даты завершения боевых действий на территории активных боевых сражений или дня определения даты завершения временной оккупации для временно оккупированных территорий, на которых лицо находится;

в течение 90 дней со дня возвращения в пункт постоянной дислокации или места постоянной работы (кроме ротации);

в течение 90 дней со дня прекращения полномочий (увольнения с должности, службы) или перевода лица на должности, не предусматривающие непосредственное участие в боевых действиях, выполнении боевых (специальных) задач, усилении охраны государственной границы, проведении

разведывательных мероприятий, контрразведывательных операций, оперативно-розыскной деятельности;

в течение 90 дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Течение срока для подачи декларации начинается со дня наступления первого из обстоятельств, указанных в выше.

Субъекты декларирования, являющиеся членами семьи субъектов декларирования, выполняющие задачи в интересах национальной безопасности или находящиеся на территориях, пострадавших от военной агрессии Российской Федерации против Украины, имеют право подать декларацию в вышеуказанные сроки.

Субъекты декларирования, выполняющие задачи в интересах национальной безопасности или находящиеся на территориях, пострадавших от военной агрессии Российской Федерации против Украины, освобождаются на период действия военного положения от обязанности представления предусмотренных статьей 52 настоящего Закона сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии , уведомлений об открытии членами их семьи валютного счета в учреждении банка-нерезидента для получения дохода в виде заработной платы и/или денежной (материальной) помощи, основания для предоставления которых возникли до начала течения сроков для представления деклараций, определенных этой частью.

Под субъектами декларирования, выполняющими задачи в интересах национальной безопасности или находящихся на территориях, пострадавших от военной агрессии Российской Федерации против Украины, следует понимать:

субъектов декларирования, которые для осуществления служебных полномочий находятся на территориях, где ведутся активные боевые действия, перечень которых определяется в установленном законодательством порядке;

субъектов декларирования, которые находятся на временно оккупированных территориях, перечень которых определяется в установленном законодательством порядке;

субъектов декларирования из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, принимающих непосредственное участие в боевых действиях, выполнении боевых (специальных) задач, усилении охраны государственной границы;

субъектов декларирования из числа сотрудников органов, уполномоченных на осуществление разведывательной и/или контрразведывательной деятельности, непосредственно участвующих в проведении разведывательных мероприятий, контрразведывательных операций, оперативно-розыскной деятельности, направленной на отпор военной агрессии (кроме руководителей соответствующих органов);

субъектов декларирования, направленных другим государствам для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в составе национальных контингентов или национального персонала.

Автор: Наталья Мамченко

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