Миссия проведет комплексную оценку ущерба, который нанесла культурным и религиозным объектам россия.

Источник фото: t.me/Bratchuk_Sergey

В Одессу прибыли миссия ЮНЕСКО. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам миссия проведет комплексную оценку ущерба, который нанесла культурным и религиозным объектам россия.

«В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для проведения комплексной оценки ущерба, причиненного культурным и религиозным объектам ракетными ударами, совершенными врагом с 19 по 23 июля», - написал Братчук.

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