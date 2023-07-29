У НАЗК привітали ухвалення законопроєкту щодо відновлення е-декларування у першому читанні, але застерегли від певних ризиків

Під час підготовки до другого читання законопроєкт потребує певних доопрацювань (у тому числі виключення деяких положень), наголосили у НАЗК.

Джерело фото: nazk.gov.ua

У Національному агентстві з питань запобігання корупції привітали ухвалення Верховною Радою у першому читанні законопроєкту № 9534, який відновлює електронне декларування статків посадовців, призупинене у зв’язку із запровадженням воєнного стану.

Однак, у НАЗК наголосили, що остаточно ухвалений закон має бути таким, що не допустить спотворення інституту декларування як найсистемнішого інструменту забезпечення доброчесності публічних службовців. Водночас, необхідно врахувати усі безпекові аспекти, пов’язані з воєнним станом.

Як зазначили у НАЗК, під час підготовки до другого читання законопроєкт потребує певних доопрацювань (у тому числі виключення деяких положень), зазначених нижче:

«1 — Щодо необхідності декларування користування лише об’єктом нерухомості, ринкова вартість користування яким в межах звітного періоду перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Запропонована редакція стимулювати приховування недоброчесними декларантами об’єктів, якими вони користувалися. Крім того, це положення ускладнить процес декларування, оскільки покладе на декларанта додатковий тягар, а саме необхідність визначати ринкову вартість користування майном. В результаті через відсутність єдиного підходу у визначенні ринкової вартості очевидними стають ризики для декларанта бути притягнутим до кримінальної та адміністративної відповідальності за недекларування відомостей. Аналогічне ризик стосується повної відміни правила, за яким особам має декларувати майно, яким вона користується станом на останній день періоду, за який подається декларація.

2 — Щодо відкриття публічної частини реєстру декларацій, а також забезпечення суб’єктам декларування доступу лише до відомостей, які містяться в публічних реєстрах, про них та членів їхніх сімей.

Впровадження необхідних технічних рішень для відкриття доступу до декларацій з одночасним закриттям доступу до даних про інших осіб, зазначених у декларації, а також із закриттям доступу до даних про службовців сил безпеки та оборони потребуватиме додаткових часових, фінансових та людських ресурсів, створення як перший крок реєстрів службовців сил безпеки та оборони та надання доступу до них з боку Реєстру декларацій, а отже це має бути враховано у прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту.

3 — Позбавлення НАЗК повноважень надавати роз’яснення з питань застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів.

Вочевидь призведе до різних підходів у розумінні, тлумаченні та застосуванні антикорупційних механізмів. 800.000 декларантів будуть позбавлені можливості отримати роз’яснення щодо того, як доброчесно декларувати активи.

Втратять чинність роз’яснення про захист викривачів, відсторонення корупціонерів від посад та інші.

З огляду на складність антикорупційного законодавства, роз’яснення виконують превентивну функцію у запобіганні корупційним і пов’язаним з корупцією правопорушенням.

Таким чином, НАЗК пропонує відновити декларування, не допустивши при цьому створення лазівок для недоброчесних посадовців.

Зазначені вище положення законопроекту мають бути доопрацьовані у процесі підготовки законопроекту № 9534 до другого читання».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.