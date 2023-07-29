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  1. В Україні

Кабмін спрямує €37,6 мільйона кредитних коштів на закупівлю рейок для Укрзалізниці

19:32, 29 липня 2023
Уряд дав зелене світло фінансуванню закупівлі європейських рейок для УЗ.
Кабмін спрямує €37,6 мільйона кредитних коштів на закупівлю рейок для Укрзалізниці
Зображення: freepik.com
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Кабінет Міністрів схвалив спрямування кредитних коштів від французького уряду в сумі 37,6 млн євро на постачання рейок європейського виробника для потреб української залізничної галузі. Це закріплено постановою Уряду від 25 липня № 776.

В УЗ зазначають, що вказані кошти надходять відповідно до рамкового договору між урядами України та Французької Республіки щодо фінансової підтримки проєкту постачання рейок для української залізниці за спеціальним фондом державного бюджету за однойменною бюджетною програмою.

«Завдяки підтримці з боку французького уряду буде закрито суттєву частину критичної потреби Укрзалізниці в матеріалах на відновлення інфраструктури у 2023-2024 роках. Це перший успішний досвід у залученні довгострокового пільгового кредиту, що, з одного боку, дозволить спланувати ритмічний та комфортний для Укрзалізниці графік виплат, з іншого — кардинально знизить чисту наведену ціну рейки – значно нижче за ринковий рівень», — повідомив голова правління УЗ Євген Лященко.

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