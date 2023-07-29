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Більше українців будуть із 4G: мобільні оператори зможуть будувати базові станції в селах ще швидше

16:39, 29 липня 2023
Мобільні оператори зможуть будувати базові станції вдвічі швидше.
Більше українців будуть із 4G: мобільні оператори зможуть будувати базові станції в селах ще швидше
Зображення: freepik.com
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Уряд підтримав законопроєкт Мінцифри, який дасть змогу мобільним операторам отримувати землю для будівництва базових станцій за 1–3 місяці замість 6. Наступний крок — розгляд законопроєкту в Парламенті.

Таким чином, розповідають у Міністерство цифрової трансформації України,  десятки тисяч українців у селах удвічі швидше будуть із 4G та якісним зв’язком.

Крім договорів оренди, в операторів з’являться додаткові інструменти, як швидше надати звʼязок:

  • Оформлювати сервітут для будівництва мобільних мереж. Це право, що дасть змогу користуватися чужою землею в установлених межах. І заощадить час, який витрачали на оформлення оренди й зміну цільового призначення землі.
  • Встановлювати тимчасові споруди замість базових станцій «з нуля». У воєнний час це швидший і доцільніший спосіб повернути людям зв’язок після деокупації, доки йде будівництво основних мереж.

У Мінцифрі зазначають, що рік тому підготовка документації для будівництва веж тривала від 12 місяців. Але цей процес пришвидшили до 6 місяців і у понад 120 селах оператори отримали землю на пів року швидше.

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