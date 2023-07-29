У Сінгапурі вперше за 20 років стратили жінку: що вона накоїла

Сарідеві Джамані стала першою жінкою, яку було страчено в країні з 2004 року.

Фото: EPA

В Сінгапурі стратили 45-річну Сарідеві Джамані – вона була визнана винною у торгівлі героїном, передає The Guardian.

У законодавстві Сінгапуру вказано, що смертна кара застосовується проти усіх, кого спіймають на торгівлі 500 г канабісу або 15 г героїну. У Саридеві виявили близько 30 г героїну.

Сарідеві Джамані стала першою жінкою, яку було страчено в країні за торгівлю наркотиками з 2004 року. 20 років тому за це правопорушення була повішена 36-річна перукарка Єн Мей Воен.

Як пише видання, під час затримання Джамані не могла дати точні показання поліції через «ломку», яка характеризується появою фізичних і/або психічних розладів.

6 жовтня минулого року вищий суд країни відхилив апеляцію про вирок жінки. Петиція про президентське помилування також не мала успіху.

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