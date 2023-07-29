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Закончен прием документов от кандидатов в члены ВСП от Съезда ученых

14:39, 29 июля 2023
В ВСП сообщили, что всего документы подали 13 человек.
Закончен прием документов от кандидатов в члены ВСП от Съезда ученых
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Высший совет правосудия сообщил, что секретариат ВСП закончил прием документов от кандидатов для избрания членов Высшего совета правосудия Съездом представителей юридических вузов и научных учреждений. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.

Документы подали 13 человек:

  1. БЕРНЮКОВ Анатолий Николаевич
  2. ПОПОВИЧ Татьяна Григорьевна
  3. ГЕРЦ Алла Анатольевна
  4. КВАША Оксана Александровна
  5. РОЖНОВ Олег Викторович
  6. ТЕРЕМЕЦКИЙ Владислав Иванович
  7. КОРОЛЬ Владимир Иванович
  8. КОВБАС Игорь Васильевич
  9. ФЕЛИК Василий Иванович
  10. НАЗАРОВ Иван Владимирович
  11. СИЗА Наталья Петровна
  12. ДАВИДОВИЧ Ирина Игоревна
  13. ОДЕРИЙ Алексей Владимирович

В ВСП напомнили, решением от 6 июля 2023 определено время и место проведения съезда представителей юридических вузов и научных учреждений, в повестку дня которого включен вопрос избрания члена Высшего совета правосудия.

Дата проведения съезда – 21 сентября 2023 года.

Место проведения съезда: г. Киев, ул. Киото, 19 (помещение Государственного торгово-экономического университета).

Начало работы съезда в 13:00.

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