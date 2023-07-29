Закончен прием документов от кандидатов в члены ВСП от Съезда ученых

Высший совет правосудия сообщил, что секретариат ВСП закончил прием документов от кандидатов для избрания членов Высшего совета правосудия Съездом представителей юридических вузов и научных учреждений. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.
Документы подали 13 человек:
- БЕРНЮКОВ Анатолий Николаевич
- ПОПОВИЧ Татьяна Григорьевна
- ГЕРЦ Алла Анатольевна
- КВАША Оксана Александровна
- РОЖНОВ Олег Викторович
- ТЕРЕМЕЦКИЙ Владислав Иванович
- КОРОЛЬ Владимир Иванович
- КОВБАС Игорь Васильевич
- ФЕЛИК Василий Иванович
- НАЗАРОВ Иван Владимирович
- СИЗА Наталья Петровна
- ДАВИДОВИЧ Ирина Игоревна
- ОДЕРИЙ Алексей Владимирович
В ВСП напомнили, решением от 6 июля 2023 определено время и место проведения съезда представителей юридических вузов и научных учреждений, в повестку дня которого включен вопрос избрания члена Высшего совета правосудия.
Дата проведения съезда – 21 сентября 2023 года.
Место проведения съезда: г. Киев, ул. Киото, 19 (помещение Государственного торгово-экономического университета).
Начало работы съезда в 13:00.
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