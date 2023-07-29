У НАДС з'явилась вакансія: кого шукають у команду

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НАДС шукає у свою команду головного спеціаліста експертної групи з питань розвитку системи професійного навчання Генерального департаменту з питань професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Про це повідомили у Національному агентстві України з питань державної служби.

Резюме кандидатів чекають до 7 серпня на електронну адресу [email protected].

Завдання, які очікують на головного спеціаліста:

здійснення моніторингу системи професійного навчання учасників професійного навчання, аналіз існуючих та виявлення нових проблем у цій сфері на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;

організація консультацій із заінтересованими сторонами з метою їх залучення до процесу формування державної політики у сфері професійного навчання;

аналіз нормативно-правових актів у сфері професійного навчання державних службовців та ін.

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