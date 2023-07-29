Відрізали голову, а тіло сховали у валізі: в Аргентині жорстоко вбили блогера-криптомільйонера

Перед розчленуванням в чоловіка зробили кілька пострілів зі зброї.

Фото: beincrypto.com

В Аргентині жорстоко вбили криптоблогера Фернандо Альгаби - йому відрізали голову, а тіло запакували у валізу, передає New York Post.

Тіло 41-річного чоловіка знайшли у сільській місцевості Буенос-Айреса. Місцева влада вже розпочала розслідування вбивства.

Тіло знайшли діти, які випадково натрапили на червону валізу. Батьки дітей, які знайшли валізу, негайно повідомили про це поліцію Буенос-Айреса.

Повідомляється, що блогер заробив мільйони на оренді розкішних автомобілів та продажі криптовалют, які він часто рекламував своїм понад 900 тисячам підписникам у Instagram.

Фото: nypost.com

Поліція вже встигла заарештувати одного підозрюваного. І хоча мотив залишається незрозумілим, влада підозрює, що чоловіка могли вбити через борги.

Розтин блогера показав, що він отримав три вогнепальні поранення до свого жахливого розчленування.

Впізнали Альгабу вдалося за його відбитками пальців та татуюванням. Він був оголошений зниклим безвісти за тиждень до того, як виявили його тіло.

Фото: elpais.com

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