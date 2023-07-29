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Забросал деньгами: пьяный водитель эпически пытался дать взятку полиции

22:29, 29 июля 2023
Теперь мужчине грозит штраф не только за пьяную езду, но и ограничение или лишение свободы за взятку.
Забросал деньгами: пьяный водитель эпически пытался дать взятку полиции
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В городе Залещики Тернопольской области пьяный водитель пытался откупиться от сотрудников патрульной полиции, а сделать это решил нетрадиционным способом – через открытое окно бросил в салон служебного авто 100 долларов. Когда же мужчина увидел, что это не подействовало и полицейские продолжили составлять акт о нарушении, то решил добросить еще 3000 гривен. Об инциденте сообщили на официальном сайте полиции Тернопольской области.

Правоохранители установили, что взятку пытался дать житель села Ворвулинцы. Водителя патрульные остановили за нарушение ПДД и во время общения с ним был ощутим резкий запах алкоголя. Мужчина решил договориться с патрульными, чтобы они не привлекали его к административной ответственности.

«Водитель бросил в служебный автомобиль 100 американских долларов. Когда патрульные продолжили составление админпротокола за управление транспортом в состоянии опьянения, водитель решил «доплатить» еще 3000 гривен. Факты предоставления неправомерной выгоды задокументировала следственно-оперативная группа», – сообщили в полиции Тернопольщины.

Правоохранители внесли попытку дачи взятки в ЕРДР по ст. 369 УК Украины (Предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 12 750 грн или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок. Административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения по ст. 130 КУоАП на водителя тоже составили. Мужчина заплатит штраф в размере 17 тыс. гривен.

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