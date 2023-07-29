Российский подполковник, который приказывал пытать украинцев, предстанет перед судом

На оккупированной Харьковщине россиянин приказывал пытать бывших участников АТО и гражданское население.

В суд направлен обвинительный акт в отношении 42-летнего российского военного по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщил официальный сайт Харьковской областной прокуратуры.

Установлено, что 42-летний подполковник с позывным «Морячок» осуществлял руководство военнослужащими 30-й мотострелковой бригады центрального округа россии во время оккупации с. Пески – Радковские Изюмского района.

По данным следствия, он давал приказы своим подчиненным пытать бывших участников АТО и гражданское население с целью получения данных о проукраински настроенных гражданах и военнослужащих ВСУ.

«Оккупанты избивали людей электрошокером, палками и содержали в подвальных помещениях без пищи и воды. Даже все это российским военным показалось недостаточным: двум бывшим участникам АТО они поставили на теле клеймо раскаленным железом.

Каждому незаконно задержанному человеку российские военные присваивали «порядковый номер» и приказывали им отозваться на него.

Кроме того, они принуждали потерпевших «для профилактики» убирать улицы и копать окопы», - говорится в сообщении.

В настоящее время обвиняемый находится в розыске. Его будут судить заочно в Дзержинском районном суде г. Харькова.

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