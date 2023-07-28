Дощі та грози: якою буде погода в Україні на вихідних

На вихідних опади можливі в деяких регіонах країні.

Українцям повідомили, якою погода буде у останні вихідні липня. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

29 липня дощі пройдуть у західній частині, на Харківщині та Луганщині (вночі та на Донеччині). У Житомирській, Київській та Чернігівській областях є ймовірність окремих короткочасних дощів із грозою після обіду.

У центральних областях та у південній частині, а також у Сумській та Донбасі - без істотних опадів, сонячно.

У суботу температура повітря в Україні буде комфортною протягом дня +24+29 градусів. Вітер буде із північного заходу, помірний.

30 липня дощі з грозами очікуються у західних областях України, вдень дійдуть до Вінницької області, решта території – сухо та сонячно.

Температура повітря у неділю підвищиться, вдень буде +26+32 градуси, у західних областях +23+29 градусів.

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