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Верховная Рада приняла закон об отборе судей Конституционного Суда с участием международных экспертов

Парламент принял закон о новых правилах конкурса в Конституционный Суд Украины, в котором примут участие даже представители Венецианской комиссии.

Верховный Суд высказался об исчислении срока на апелляционное обжалование при невручении полного текста решения суда первой инстанции

Принцип res judicata и расчет срока на апелляционное обжалование судебного решения в случае объявления в судебном заседании только вступительной и резолютивной части решения: позиция ВС.

Секретариат Высшего совета правосудия разрешат финансировать за счет средств правительств иностранных государств

В том числе, за счет денег иностранных правительств можно будет обеспечивать деятельность Службы дисциплинарных инспекторов, которая будет готовить проекты решений о привлечении определенных судей к ответственности.

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  1. В Украине

Дожди и грозы: какой будет погода в Украине на выходных

22:42, 28 июля 2023
На выходных осадки возможны в некоторых регионах страны.
Дожди и грозы: какой будет погода в Украине на выходных
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Украинцам сообщили, какая погода будет в последние выходные июля. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

29 июля дожди пройдут в западной части, на Харьковщине и Луганщине (ночью и на Донетчине). В Житомирской, Киевской и Черниговской областях есть вероятность отдельных кратковременных дождей с грозой после обеда.

В центральных областях и в южной части, а также в Сумской и Донбассе - без существенных осадков, солнечно.

В субботу температура воздуха в Украине будет комфортной в течение дня +24+29 градусов. Ветер будет с северо-запада, умеренный.

30 июля дожди с грозами ожидаются в западных областях Украины, днем дойдут до Винницкой области, остальная территория – сухо и солнечно.

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