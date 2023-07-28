Дожди и грозы: какой будет погода в Украине на выходных

Украинцам сообщили, какая погода будет в последние выходные июля. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

29 июля дожди пройдут в западной части, на Харьковщине и Луганщине (ночью и на Донетчине). В Житомирской, Киевской и Черниговской областях есть вероятность отдельных кратковременных дождей с грозой после обеда.

В центральных областях и в южной части, а также в Сумской и Донбассе - без существенных осадков, солнечно.

В субботу температура воздуха в Украине будет комфортной в течение дня +24+29 градусов. Ветер будет с северо-запада, умеренный.

30 июля дожди с грозами ожидаются в западных областях Украины, днем дойдут до Винницкой области, остальная территория – сухо и солнечно.