Обязанности Министра культуры будет временно исполнять Ростислав Карандеев

Исполнение обязанностей Министра культуры и информационной политики Украины временно возложено на Ростислава Карандеева.
Такое решение приняло Правительство в четверг, 28 июля.
Напомним, что в четверг, 27 июля, Верховная Рада поддержала отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
Как мы сообщали ранее, в Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении. В то же время парламентский Комитет не поддержал отставку Ткаченко.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.