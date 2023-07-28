Обязанности Министра культуры будет временно исполнять Ростислав Карандеев

Кабмин определился, кто будет временно исполнять обязанности Министра культуры и информационной политики Украины.

Исполнение обязанностей Министра культуры и информационной политики Украины временно возложено на Ростислава Карандеева.

Такое решение приняло Правительство в четверг, 28 июля.

Напомним, что в четверг, 27 июля, Верховная Рада поддержала отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Как мы сообщали ранее, в Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении. В то же время парламентский Комитет не поддержал отставку Ткаченко.

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