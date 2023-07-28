Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает провести выборы во время войны, и предстоит принять важные решения по этому вопросу

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что нет конституционного запрета на выборы во время войны и не должно быть застоя демократии в Украине.

В Украине могут быть приняты важные политические решения о проведении выборов во время войны. Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 28 июля в интервью во время телемарафона.

В частности, он заявил, что Конституция не запрещает проведение выборов во время действия военного положения.

«Такого запрета в Конституции нет. Этот запрет содержится в Законе «О правовом режиме военного положения». Поэтому конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет.

Но необходимо соблюдать баланс.

Потому что с одной стороны, да, парламент должен продолжать свою работу, должен принимать необходимые законодательные акты. Мы входим в бюджетный процесс, и это очень важные вещи.

С другой стороны, мы должны понимать, что не должно быть застоя той демократии, которая есть в обществе. И именно поэтому президент Парламентской ассамблеи Совета Европы господин Кокс и другие коллеги говорят о том, что все-таки необходимо приложить усилия, чтобы осуществить это», - подчеркнул Руслан Стефанчук.

«И я думаю, что нам нужно принять какие-то важные решения по этому поводу, чтобы, с одной стороны, обеспечить стабильность в государстве, чтобы государство не было разорвано выборами во время войны, но, с другой стороны, обеспечить вот этот поток демократии, за что Украина в общем-то и борется», - отметил спикер.

При этом Руслан Стефанчук отметил, что нужно учесть, что почти 7 млн украинцев находятся за границей, а также проблему волеизъявления военнослужащих. «Но мне кажется, что когда мы говорим о волеизъявлении граждан за границей, то для этого есть все необходимые механизмы. Европейские партнеры могут помочь с решением этого вопроса», отметил Руслан Стефанчук.

Он также подчеркнул, что очень важно, чтобы новый состав парламента был профессиональным.

Примечательно, что ранее глава ПАСЕ Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну.

«Я считаю, достаточно очевидно то, что эти выборы — если и когда они состоятся — будут чрезвычайно сложными. Чрезвычайно сложны и будут представлять огромный вызов для всей Украины. Поэтому мой совет — начать готовиться к ним как можно быстрее. И у Совета Европы много средств, чтобы помочь парламенту, правительству и народу Украины организовать выборы в тот момент, когда это позволит ваша Конституция и когда ваша страна будет готова к этому. Но не оставляйте российскому агрессору решать, когда у вас будут выборы. Это основная идея моего сообщения», - сказал Тини Кокс.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.