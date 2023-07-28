Руслан Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє провести вибори під час війни, і належить прийняти важливі рішення з цього питання

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що немає конституційної заборони на вибори під час війни, і не повинно бути застою демократії в Україні.

В Україні можуть бути ухвалені важливі політичні рішення стосовно проведення виборів під час війни. Про це розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 28 липня в інтерв’ю під час телемарафону.

Зокрема він заявив, що Конституція не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану.

«Такої заборони в Конституції немає. Ця заборона міститься в Законі «Про правовий режим воєнного стану». І тому конституційної заборони проводити вибори у воєнний стан немає.

Але необхідно дотримуватися балансу.

Тому що з одного боку, так, парламент має продовжувати свою роботу, має ухвалювати необхідні законодавчі акти. Ми входимо в бюджетний процес і це дуже важливі речі.

З іншого боку, ми повинні розуміти, що не має бути застою тієї демократії, яка є в суспільстві. І саме тому президент Парламентської асамблеї Ради Європи пан Кокс та інші колеги говорять про те, що все-таки необхідно докласти зусиль, щоб здійснити це», - підкреслив Руслан Стефанчук.

«І я думаю, що нам треба ухвалити якісь важливі рішення щодо цього, щоб, з одного боку, забезпечити стабільність у державі, щоб держава не була розірвана виборами під час війни, але, з іншого боку, забезпечити ось цей потік демократії, за що Україна загалом і бореться», - зазначив спікер.

При цьому, Руслан Стефанчук зазначив, що треба врахувати, що майже 7 млн українців знаходяться за кордоном, а також проблему волевиявлення військовослужбовців. «Але мені здається, що коли ми говоримо про волевиявлення громадян за кордоном, то для цього є всі необхідні механізми. Європейські партнери можуть нам допомогти з вирішенням цього питання», зазначив Руслан Стефанчук.

Він також підкреслив, що дуже важливо, аби новий склад парламенту був професійним.

Прикметно, що раніше глава ПАРЄ Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну.

«Я вважаю, досить очевидним є те, що ці вибори — якщо і коли вони відбудуться — будуть надзвичайно складними. Надзвичайно складними і становитимуть величезний виклик для всієї України. Тому моя порада — почати готуватися до них якнайшвидше. І Рада Європи має багато засобів, щоб допомогти парламенту, уряду та народу України організувати вибори в той момент, коли це дозволить ваша Конституція і коли ваша країна буде готова до цього. Але не залишайте російському агресору вирішувати, коли у вас будуть вибори. Це — основна ідея мого повідомлення», - сказав Тіні Кокс.

Автор: Наталя Мамченко

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