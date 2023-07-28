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Зеленський ветував законопроєкт про виділення понад півмільярда гривень на добудову Національного музею Голодомору

16:19, 28 липня 2023
Законопроєкт передбачав виділення 574 млн гривень на добудову музею Голодомору.
Зеленський ветував законопроєкт про виділення понад півмільярда гривень на добудову Національного музею Голодомору
Джерело фото: Shutterstock
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Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про виділення додаткових 574 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Згідно з інформацією, оприлюдненою в картці відповідного законопроєкту №9437 на сайті Верховної Ради, 27 липня його повернуто до парламенту з пропозиціями глави держави та передано на розгляд керівництву.

Як ми писали, Верховна Рада схвалила за основу та в цілому законопроєкт щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», яким передбачається виділення 574 млн гривень на добудову музею Голодомору. 

Нагадаємо що Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №9437.

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