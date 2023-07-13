Для завершення будівництва музею Голодомору виділили 574 млн грн

Законопроєкт має на меті виділити додаткові кошти з державного бюджету у сумі 573,9 млн гривень на завершення будівництва і введення в експлуатацію другої черги Національного музею Голодомору-геноциду.

Верховна Рада схвалила за основу та в цілому законопроєкт щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», яким передбачається виділення 574 млн гривень на добудову музею Голодомору.

Нагадаємо що Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №9437.

«Законопроєкт має на меті виділити додаткові кошти з державного бюджету у сумі 573,9 млн гривень на завершення будівництва і введення в експлуатацію другої черги Національного музею Голодомору-геноциду, на платформі якого відбуватимуться основні офіційні заходи до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років», - зазначила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Також Роксолана Підласа додала, що ініціатива є збалансованою та не передбачає загалом збільшення видатків державного бюджету на поточний рік.

Прийняття та реалізація проєкту закону №9437 дозволить у короткий термін завершити весь комплекс будівельних робіт щодо Національного музею Голодомору-геноциду і на належному рівні вшанувати пам'ять мільйонів жертв трагедії, що сприятиме відновленню історичної справедливості, утвердженню в суспільстві та серед всієї міжнародної спільноти нетерпимості до будь-яких проявів насильства.

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