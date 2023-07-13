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Для завершения строительства музея Голодомора выделили 574 млн грн

21:09, 13 июля 2023
Законопроект имеет целью выделить дополнительные средства из государственного бюджета в сумме 573,9 млн гривен на завершение строительства и ввод в эксплуатацию второй очереди Национального музея Голодомора-геноцида.
Для завершения строительства музея Голодомора выделили 574 млн грн
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Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год», которым предусматривается выделение 574 млн гривен на достройку музея Голодомора.

Напомним, Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №9437. 

«Законопроект имеет целью выделить дополнительные средства из государственного бюджета в сумме 573,9 млн гривен на завершение строительства и ввод в эксплуатацию второй очереди Национального музея Голодомора-геноцида, на платформе которого будут проходить основные официальные мероприятия к 90-й годовщине Голодомора 1932-1932 годов», – отметила глава Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Также Роксолана Пидласа добавила, что инициатива является сбалансированой и не предусматривает в целом увеличения расходов государственного бюджета на текущий год.

Принятие и реализация проекта закона №9437 позволит в кратчайшие сроки завершить весь комплекс строительных работ относительно Национального музея Голодомора-геноцида и на должном уровне почтить память миллионов жертв трагедии, что будет способствовать восстановлению исторической справедливости, утверждению в обществе и среди всего международного сообщества нетерпимости к любым проявлениям насилия.

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