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Право собственности на часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» признали за Украиной – решение суда

13:58, 13 июля 2023
Решением суда признано за государством в лице ФГИУ право собственности на часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление».
Право собственности на часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» признали за Украиной – решение суда
Источник фото: depositphotos.com
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26 июня 2023 года решением Хозяйственного суда Житомирской области признано за государством в лице Фонда государственного имущества Украины право собственности на недвижимое имущество, которое составляет технологический комплекс расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление».

Об этом сообщили в Хозяйственном суде Житомирской области.

«Позов подано  ФДМУ до ТОВ  "Прикарпатзахідтранс" та Південно-Західного Акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів про визнання права власності на нерухоме майно та скасування державної реєстрації права власності.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилається на те, що нафтопродуктопровід Самара-Західний напрямок, побудований як стратегічний об`єкт у 1957-1968 роках, є магістральним нафтопродуктопроводом, частина якого проходить територією України, така частина є державною власністю України. Вказує, що Південно-Західне підприємство магістральних нафтопродуктопроводів концерну "Роснафтопродукт" не будучи власником майна, не мало права передавати Прикарпатському управлінню "Прикарпаттранснафтопродукт" об`єкти нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок, що проходить по території України, чим порушило права держави Україна в особі ФДМУ. Доводить, що об`єкти нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок, зареєстровані за ТОВ "Прикарпатзахідгранс" та Південно-Західним акціонерним товариством трубопровідного транспорту нафтопродуктів незаконно, тому право власності на них підлягає визнанню за державою в особі ФДМУ, а державна реєстрація права власності ТОВ "Прикарпатзахідтранс" та Південно-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на об`єкти нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок підлягає скасуванню.

Дослідивши надані сторонами докази у справі, колегією суду встановлено незаконне набуття ТОВ "Прикарпатзахідтранс" права власності на спірне майно, що стало підставою для задоволення позову в частині визнання за державою в особі ФДМУ права власності на нерухоме майно,  що складає технологічний комплекс розташованої на території України частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

Водночас, позов ФДМУ в частині позовних вимог про скасування державної реєстрації права власності не підлягає задоволенню, оскільки це суперечить імперативній вимозі Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та призведе до прогалини в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в частині належності права власності на спірне майно. Отже, замість скасування неналежного запису про державну реєстрацію до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно має бути внесений належний запис про державну реєстрацію права власності позивача. Такий запис вноситься на підставі судового рішення про задоволення позову щодо визнання права власності на майно. (Подібна правова позиція наведена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 09.11.2021 року по справі №466/8649/16-ц)», - сказано у повідомленні суді.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів.

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