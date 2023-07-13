Оформляли уклонистов в качестве «волонтеров» для пересечения границы: задержали организаторов схемы

В Харькове задержали руководителей двух благотворительных фондов, организовавших схему нелегального бегства военнообязанных за границу.

Правоохранители сообщили о подозрении руководителям двух благотворительных организаций по фактам получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица, за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды и совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), передает Харьковская областная прокуратура.

«Следствием установлено, что в июне этого года руководители двух благотворительных организаций пообещали за 5 тыс. долларов США повлиять на должностных лиц государственных органов Харьковской области о внесении сведений о клиенте в систему «Шлях» с целью беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

Дельцы документально оформляли уклонистов в качестве «волонтеров» от благотворительных фондов.

11 июля в Харькове правоохранители задержали руководителей двух благотворительных организаций в порядке ст. 208 УПК Украины при получении 2000 долларов США в качестве части неправомерной выгоды от «клиента». Ранее был задокументирован факт получения 1000 долларов США от этого же мужчины», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие факты и лица, которые могут быть причастны к схеме.

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