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Рада приняла законопроект о медицинском каннабисе

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о регулировании оборота медицинского каннабиса.

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Рада приняла законопроект о медицинском каннабисе

13:41, 13 июля 2023
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о регулировании оборота медицинского каннабиса.
Рада приняла законопроект о медицинском каннабисе
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Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №7457 о медицинском каннабисе. За соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов.

Законопроектом определено содержание тетрагидраканабинола (главный психоактивный компонент каннабиса) в конопле для промышленных целей на уровне не выше 0,3%, а для медицинской конопли - соответственно выше 0,3%.

Кроме этого предлагается вывести коноплю для промышленных целей из-под действия закона об обращении наркотических средств, полностью соответствующего Конвенции ООН о наркотиках 1961 года;

позволить определять содержание ТГК в конопле для медицинских целей в государственных лабораториях, а в конопле для промышленных целей - в лабораториях любой формы собственности.

Также законодатели намерены предусмотреть производство наркосодержащих лекарств только из конопли для медицинских целей и установить, что нулевая квота на импорт в Украину сырья для производства лекарств из конопли действует 5 лет и не распространяется на научную деятельность.

Сторонники законопроекта отмечают, что он позволит сделать доступными лекарства, в том числе для раненых военных. В то же время оппоненты отмечают, что одобрив инициативу парламентарии встроят Украину в наркотрафик.

По фракциям:

СН - 183
ЄС - 10
Батьківщина -1
Платформа за життя - 16
Голос -19
Відновлення - 11
За майбутнє - 8
Довіра - 12
Позафракційні - 8

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Киеве разоблачили опасную группировку, которая массово сбывала наркотики.

Автор: Ярослав Конощук

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