Регулятор выдал разрешение на замену советского герба на «Родине-мать» в Киеве

В 2022 году в Дії 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб Тризубом.

Источник фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) 13 июля выдала разрешение на ремонт щита монумента «Родина-мать» в Киеве.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

«Проектными решениями предусматривается устройство Тризуба на щите монумента, который соответствует изображению на малом Государственном Гербе Украины. Тризуб заменит старый советский герб», - рассказали в министерстве.

Заказчик строительства – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Ожидается, что работы стартуют в ближайшем будущем.

Монумент «Родины-мать» построено в 1981 году, он считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

«В 2022 году в Дії 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб Тризубом», - подчеркнули в министерстве.

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