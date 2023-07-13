Регулятор выдал разрешение на замену советского герба на «Родине-мать» в Киеве

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) 13 июля выдала разрешение на ремонт щита монумента «Родина-мать» в Киеве.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
«Проектными решениями предусматривается устройство Тризуба на щите монумента, который соответствует изображению на малом Государственном Гербе Украины. Тризуб заменит старый советский герб», - рассказали в министерстве.
Заказчик строительства – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Ожидается, что работы стартуют в ближайшем будущем.
Монумент «Родины-мать» построено в 1981 году, он считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.
«В 2022 году в Дії 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб Тризубом», - подчеркнули в министерстве.
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