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Рада отменила ограничение на срок конфискации имущества лиц, способствовавших агрессии РФ: есть условия

Депутаты одобрили закон, которым отменяются ограничения срока конфискации имущества лиц, способствовавших агрессии РФ, при условии, если соответствующий иск был подан до отмены военного положения и активы таких лиц были заблокированы.

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Рада отменила ограничение на срок конфискации имущества лиц, способствовавших агрессии РФ: есть условия

13:27, 13 июля 2023
Депутаты одобрили закон, которым отменяются ограничения срока конфискации имущества лиц, способствовавших агрессии РФ, при условии, если соответствующий иск был подан до отмены военного положения и активы таких лиц были заблокированы.
Рада отменила ограничение на срок конфискации имущества лиц, способствовавших агрессии РФ: есть условия
Фото: freeradio.com.ua
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Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №8392 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по применению санкций, которым предусматривается отмена ограничений на конфискацию имущества лиц, способствовавших агрессии РФ при условии, если соответствующий иск был подан к отмене военного положения. За соответствующее решение проголосовали 314 народных депутатов

Принятым законом внесены изменения в статью 5-1 закона о санкциях и установлено, что конфискация имущества может быть применена в период действия военного положения или после его прекращения или отмены (если исковое заявление о применении этой санкции подано в период действия правового режима военного положения) и при условии, что на соответствующее физическое или юридическое лицо уже наложена санкция посредством блокирования активов.

Для сравнения действующее законодательство предусматривает возможность конфискации имущества РФ в Украине или лиц, способствовавших агрессии РФ по решению ВАКС в течение военного положения

Конфискация имущества указанных лиц осуществляется по решению Высшего антикоррупционного суда по результатам рассмотрения исков Министерства юстиции. Рассмотрение указанных исков, согласно проекту, будет осуществляться в течение 30 дней со дня поступления иска в суд первой инстанции и 15 дней – в апелляции.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий создание Государственного реестра санкций.

Автор Ярослав Конощук

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