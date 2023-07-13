Доработаны программные средства системы электронных аукционов арестованным имуществом.

Фото: facebook.com/minjust.official

Министерство юстиции сообщило, что были внесены изменения в порядок реализации арестованного имущества. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

«Приказом Министерства юстиции Украины от 12.05.2023 г. № 1822/5 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства юстиции Украины» внесены изменения в Порядок реализации арестованного имущества, утвержденный приказом Министерства юстиции Украины от 29 сентября 2016 г. № 28 зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 30 сентября 2016 под №1301/2943.

В настоящее время во исполнение пункта 8 указанного приказа государственным предприятием «СЕТАМ» доработаны программные средства системы электронных аукционов арестованным имуществом в соответствии с внесенными упомянутым приказом изменений, в частности, обеспечено приведение в соответствие центральной базы данных системы электронных аукционов требованиям по исчислению сроков расчета за приобретенное аукционе имущество в календарных днях», - говорится в сообщении.

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