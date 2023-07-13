Доопрацьовано програмні засоби системи електронних аукціонів арештованим майном.

Фото: facebook.com/minjust.official

Міністерство юстиції України повідомило, що було внесено зміни до порядку реалізації арештованого майна. Про це пише пресслужба відомства.

«Наказом Міністерства юстиції України від 12.05.2023 року № 1822/5 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» внесено зміни до Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2831/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за №1301/2943.

Наразі на виконання пункту 8 зазначеного наказу державним підприємством «СЕТАМ» доопрацьовано програмні засоби системи електронних аукціонів арештованим майном у відповідності до внесених згаданим наказом змін, зокрема, забезпечено приведення у відповідність центральної бази даних системи електронних аукціонів вимогам щодо обчислення строків розрахунку за придбане на електронному аукціоні майно у календарних днях», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.