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  1. В Україні

Внесено зміни до порядку реалізації арештованого майна

16:48, 13 липня 2023
Доопрацьовано програмні засоби системи електронних аукціонів арештованим майном.
Внесено зміни до порядку реалізації арештованого майна
Фото: facebook.com/minjust.official
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 Міністерство юстиції України повідомило, що було внесено зміни до порядку реалізації арештованого майна. Про це пише пресслужба відомства.

«Наказом Міністерства юстиції України від 12.05.2023 року № 1822/5 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» внесено зміни до Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2831/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за №1301/2943. 

Наразі на виконання пункту 8 зазначеного наказу державним підприємством «СЕТАМ» доопрацьовано програмні засоби системи електронних аукціонів арештованим майном у відповідності до внесених згаданим наказом змін, зокрема, забезпечено приведення у відповідність центральної бази даних системи електронних аукціонів вимогам щодо обчислення строків розрахунку за придбане на електронному аукціоні майно у календарних днях», - сказано у повідомленні.

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