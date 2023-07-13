На Чернігівщині автомобіль зіткнувся з поїздом: є загиблі

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту смертельно травмовано чоловіка, жінку і дитину, які знаходилися в авто.

Джерело фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

У Чернігівській області автомобіль зіткнувся з приміським поїздом. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту смертельно травмовано чоловіка, жінку і дитину, які знаходилися в автомобілі. Ще одну дитину, яка теж була в автівці, забрала швидка.

Про це розповіли в Укрзалізниці.

«Водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху та попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд. Як наслідок сталося зіткнення з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів — Ніжин», - сказано у повідомленні.

В УЗ зазначають, що світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно.

Водіїв закликали не нехтувати правилами дорожнього руху та з особливою увагою перетинати залізничні переїзди.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.