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  1. В Україні

На Чернігівщині автомобіль зіткнувся з поїздом: є загиблі

16:29, 13 липня 2023
За попередньою інформацією, внаслідок інциденту смертельно травмовано чоловіка, жінку і дитину, які знаходилися в авто.
На Чернігівщині автомобіль зіткнувся з поїздом: є загиблі
Джерело фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
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У Чернігівській області автомобіль зіткнувся з приміським поїздом. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту смертельно травмовано чоловіка, жінку і дитину, які знаходилися в автомобілі. Ще одну дитину, яка теж була в автівці, забрала швидка.

Про це розповіли в Укрзалізниці.

«Водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху та попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд. Як наслідок сталося зіткнення з  приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів — Ніжин», - сказано у повідомленні.

В УЗ зазначають, що світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно.

Водіїв закликали не нехтувати правилами дорожнього руху та з особливою увагою перетинати залізничні переїзди.

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