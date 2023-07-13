На Черниговщине автомобиль столкнулся с поездом: есть погибшие

По предварительной информации, в результате инцидента смертельно травмировано мужчину, женщину и ребенка, который находился в авто.

Источник фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В Черниговской области автомобиль столкнулся с пригородным поездом. По предварительной информации, в результате инцидента смертельно травмировано мужчину, женщину и ребенка, который находился в автомобиле. Еще одного ребенка, который тоже был в автомобиле, забрала скорая.

Об этом рассказали в Укрзализныце.

«Водитель автомобиля пренебрег правилами дорожного движения и, несмотря на запрещающие световые и звуковые сигналы, продолжил движение через железнодорожный переезд. Как следствие произошло столкновение с пригородным поездом, следовавшим по маршруту Чернигов - Нежин», - говорится в сообщении.

В УЗ отмечают, что световая и звуковая сигнализация на переезде работали исправно.

Водителей призвали не пренебрегать правилами дорожного движения и с особым вниманием пересекать железнодорожные переезды.

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