На Черниговщине автомобиль столкнулся с поездом: есть погибшие

В Черниговской области автомобиль столкнулся с пригородным поездом. По предварительной информации, в результате инцидента смертельно травмировано мужчину, женщину и ребенка, который находился в автомобиле. Еще одного ребенка, который тоже был в автомобиле, забрала скорая.
Об этом рассказали в Укрзализныце.
«Водитель автомобиля пренебрег правилами дорожного движения и, несмотря на запрещающие световые и звуковые сигналы, продолжил движение через железнодорожный переезд. Как следствие произошло столкновение с пригородным поездом, следовавшим по маршруту Чернигов - Нежин», - говорится в сообщении.
В УЗ отмечают, что световая и звуковая сигнализация на переезде работали исправно.
Водителей призвали не пренебрегать правилами дорожного движения и с особым вниманием пересекать железнодорожные переезды.
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