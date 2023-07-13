Украина ожидает, что Международный реестр убытков заработает уже осенью

Ожидается, что полноценно он заработает уже осенью, заявила заместитель председателя фракции «Слуга Народа».

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Замороженные российские активы, которые должны передать Украине, могут пойти не только на возмещение материального ущерба, но и на компенсации за моральный ущерб. Об этом в интервью рассказала заместитель председателя фракции «Слуга Народа» Евгения Кравчук.

«Международный реестр ущерба будет иметь человекоцентрический аспект. Речь идет не только о материальном ущербе, но и о моральном. Люди, подвергшиеся моральному, сексуальному насилию, психологическим и физическим пыткам в заключении, другим психологическим травмам – также должны получать компенсации», – сказала Кравчук.

Она добавила, что создание этого реестра поддержали 40 стран мира, в том числе представители Совета Европы и все члены G7.

«Ожидаем, что полноценно он заработает уже осенью. Надеюсь, что в октябре-ноябре пострадавшие смогут подавать заявки. Также очень важно объединить международный реестр с украинским, верифицировать все», – сказала заместитель председателя фракции «Слуга Народа».

По ее словам, осенью должно начаться объединение реестров и прием заявок. Следующими шагами станут создание компенсационной комиссии, финансирование и выплаты компенсаций.

Кравчук заверила, что у всех международных партнеров Украины есть понимание, что платить за возмещение всех убытков должна россия, но пока они ищут механизм передачи нашему государству замороженных российских активов. В настоящее время речь идет о передаче процентов от таких активов.

«Мы будем принимать любые средства, но процентов будет недостаточно, ведь россия нанесла Украине огромный ущерб», – подытожила Кравчук.

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