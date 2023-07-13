Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Первые прокуроры-стажеры начнут подготовку в августе

Первый конкурс на должности прокуроров-стажеров запланирован уже на 24 июля.

Рада усилила ответственность за мошенничество в условиях военного положения

Депутаты приняли закон, предусматривающий лишение свободы за мошенничество, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему во время действия военного положения сроком до 5 лет (сейчас максимум 3 года).

Верховный Суд высказался об отсутствии абсолютной дискреции у органов местного самоуправления при принятии решений, касающихся предпринимательской деятельности

Городской совет не наделен абсолютными дискреционными полномочиями при решении вопроса о включении или невключении временных сооружений в Комплексную схему размещения временных сооружений в соответствующем населенном пункте, - КАС ВС.

Как будут создавать Службу дисциплинарных инспекторов – стаж, деньги и экзамены

Дисциплинарные инспекторы будут получать 80 520 гривен, а подбирать их планируют с помощью международных экспертов.

Комитет не направлял законопроект о полиграфе для судей на анализ ВСП и Верховного Суда – стало известно, почему

В Комитете по вопросам правовой политики сообщили, из-за чего пока не направляли в Верховный Суд и Высший совет правосудия законопроект о полиграфе для судей и проверку Верховного Суда.

  1. В мире

В Швеции откроют вакансию бездельника с зарплатой $2320 и даже отпуском

18:40, 13 июля 2023
Эксперимент со странной работой рассчитан на 120 лет.
В Швеции откроют вакансию бездельника с зарплатой $2320 и даже отпуском
Фото: livejournal.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Швеции два художника Саймон Голдин и Якоб Сеннеби предлагают пожизненную работу, на которой никогда ничего не нужно будет делать, передает mignews.ua.

Художники даже создали специальный фонд «Вечное трудоустройство». Соискатель на вакансию должен будет приходить на «рабочее место» на вокзале в городе Гетеборг в определенное время, и уходить «по окончанию рабочего дня».

При этом человек может заниматься чем угодно. Эксперимент рассчитан на 120 лет, вакансию может пожизненно занять один человек, но, если он уволится, будут искать замену. Художники предлагают высокую зарплату, чтобы соискателю не пришлось подрабатывать, отпуск и пенсию. Вакансия будет открыта в 2025 году.

Так Саймон Голдин и Якоб Сеннеби хотят создать городскую легенду или мем о человеке, которого взяли на пожизненную работу, чтобы ничего не делать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду