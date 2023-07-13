В Швеции откроют вакансию бездельника с зарплатой $2320 и даже отпуском

Эксперимент со странной работой рассчитан на 120 лет.

Фото: livejournal.com

В Швеции два художника Саймон Голдин и Якоб Сеннеби предлагают пожизненную работу, на которой никогда ничего не нужно будет делать, передает mignews.ua.

Художники даже создали специальный фонд «Вечное трудоустройство». Соискатель на вакансию должен будет приходить на «рабочее место» на вокзале в городе Гетеборг в определенное время, и уходить «по окончанию рабочего дня».

При этом человек может заниматься чем угодно. Эксперимент рассчитан на 120 лет, вакансию может пожизненно занять один человек, но, если он уволится, будут искать замену. Художники предлагают высокую зарплату, чтобы соискателю не пришлось подрабатывать, отпуск и пенсию. Вакансия будет открыта в 2025 году.

Так Саймон Голдин и Якоб Сеннеби хотят создать городскую легенду или мем о человеке, которого взяли на пожизненную работу, чтобы ничего не делать.

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