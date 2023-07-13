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  1. У світі

У Швеції відкриють вакансію нероби із зарплатою $2320 та навіть відпусткою

18:40, 13 липня 2023
Експеримент із дивною роботою розрахований на 120 років.
У Швеції відкриють вакансію нероби із зарплатою $2320 та навіть відпусткою
Фото: livejournal.com
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У Швеції два художники Саймон Голдін і Якоб Сеннебі запропонували довічну роботу, на якій ніколи нічого не потрібно буде робити, передає mignews.ua.

Художники навіть створили фонд «Довічне працевлаштування». Здобувач вакантної посади муситиме приходити на «робоче місце» на вокзалі в місті Гетеборг у певний час і йти звідти «по закінченні робочого дня».

При цьому людина може займатися чим завгодно. Експеримент розрахований на 120 років, вакансію може довічно зайняти одна людина, але, якщо вона звільниться, шукатимуть заміну. Художники пропонують високу зарплату, щоб шукачеві роботи не довелося підробляти, відпустку і пенсію. Вакансія буде відкрита у 2025 році.

Так Саймон Голдін і Якоб Сеннебі хочуть створити міську легенду або мем про людину, яку взяли на довічну роботу, щоб нічого не робити.

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