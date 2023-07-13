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  1. В Україні

За 2023 рік ДБР відкрило 103 кримінальні справи в податковій сфері

19:17, 13 липня 2023
Фігуранти інколи не гребують навіть сумами всього у кілька тисяч гривень, зазначають у ДБР.
За 2023 рік ДБР відкрило 103 кримінальні справи в податковій сфері
Зображення: freepik.com
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З початку 2023 року працівники ДБР розслідують 103 кримінальні провадження щодо злочинів у сфері оподаткування. За результатами роботи 32 податківцям було повідомлено про підозру, а до суду було направлено 36 обвинувальних актів щодо 37 посадовців.

Про це розповіли у Державному бюро розслідувань.

«ДБР викрило, що через протиправні дії податківців державі завдано збитків на 76,5 млн гривень. Завдяки роботі ДБР на сьогодні вже відшкодовано 36 млн гривень, суди наклали арешт на майно вартістю 6,3 млн гривень», - пишуть у Бюро.

Розслідування проводилися за сприяння керівництва Державної податкової служби.

«Матеріали розслідування ДБР свідчать, що чиновники податкової вчиняють злочини, перш за все, заради власного збагачення.

Фігуранти інколи не гребують навіть сумами всього у кілька тисяч гривень. Але найбільші суми неправомірної вигоди, отриманої нечесними посадовцями, сягають мільйонів гривень», - зазначили у ДБР.

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