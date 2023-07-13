За 2023 год ГБР возбудило 103 уголовных дела в налоговой сфере

Фигуранты иногда не гнушаются даже суммами всего в несколько тысяч гривен, отмечают в ГБР.

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С начала 2023 года работники ГБР расследуют 103 уголовных производства относительно преступлений в сфере налогообложения. По результатам работы 32 налоговикам было сообщено о подозрении, а в суд было направлено 36 обвинительных актов в отношении 37 должностных лиц.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

«ГБР разоблачило, что из-за противоправных действий налоговиков государству нанесен ущерб на 76,5 млн гривен. Благодаря работе ГБР на сегодняшний день уже возмещено 36 млн гривен, суды наложили арест на имущество стоимостью 6,3 млн гривен», - пишут в Бюро.

Расследования проводились при содействии руководства Государственной налоговой службы.

«Материалы расследования ГБР свидетельствуют, что чиновники налоговой совершают преступления, прежде всего, ради собственного обогащения.

Фигуранты иногда не гнушаются даже суммами всего в несколько тысяч гривен. Но самые большие суммы неправомерной выгоды, полученной нечестными должностными лицами, достигают миллионов гривен», - отметили в ГБР.

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