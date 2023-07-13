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  1. В Україні

Україна очікує, що Міжнародний реєстр збитків запрацює уже восени

20:51, 13 липня 2023
Очікуємо, що повноцінно він запрацює вже восени, заявила заступниця голови фракції «Слуга Народу».
Україна очікує, що Міжнародний реєстр збитків запрацює уже восени
Джерело фото: ЗМІ
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Заморожені російські активи, які мають передати Україні, можуть піти не лише на відшкодування матеріальних збитків, але й на компенсації за моральну шкоду. Про це в інтерв’ю розповіла заступниця голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук.

«Міжнародний реєстр збитків матиме людиноцентричний аспект. Йдеться не лише про матеріальні збитки, а й про моральні. Люди, які зазнали морального, сексуального насильства, психологічних та фізичних тортур в ув’язненні, інших психологічних травм – також мають отримувати компенсації», – сказала Кравчук.

Вона додала, що створення цього реєстру підтримали 40 країн світу, зокрема представники Ради Європи та усі члени G7.

«Очікуємо, що повноцінно він запрацює вже восени. Сподіваюсь, що в жовтні-листопаді постраждалі зможуть подавати заявки. Також дуже важливо об’єднати міжнародний реєстр з українським, верифікувати все», – сказала заступниця голови фракції «Слуга Народу».

За її словами, восени має початися об’єднання реєстрів та прийом заявок. Наступними кроками стануть створення компенсаційної комісії, фінансування та виплати компенсацій.

Кравчук запевнила, що у всіх міжнародних партнерів України є розуміння, що платити за відшкодування всіх збитків має росія, але поки вони шукають механізм передачі нашій державі заморожених російських активів. Наразі йдеться про передачу відсотків від таких активів.

«Ми будемо приймати  будь-які кошти, але відсотків буде недостатньо, адже росія завдала Україні величезних збитків», – підсумувала Кравчук.

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