Рада скасувала обмеження на строк конфіскації майна осіб, що сприяли агресії РФ: є умови

Рада схвалила закон яким скасовуються обмеження строку конфіскації майна осіб, що сприяли агресії РФ, за умови, якщо відповідний позов було подано до скасування воєнного стану та активи таких осіб було заблоковано.

Фото: freeradio.com.ua

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №8392 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій, яким передбачається скасування обмежень на конфіскацію майна осіб, що сприяли агресії РФ за умови, якщо відповідний позов було подано до скасування воєнного стану. За відповідне рішення проголосували 314 народних депутатів.

Ухваленим законом внесено зміни до статті 5-1 закону про санкції та встановлено, що конфіскація майна може бути застосована у період дії воєнного стану чи після його припинення або скасування (якщо позовну заяву про застосування цієї санкції подано в період дії правового режиму воєнного стану) та за умови, що на відповідну фізичну чи юридичну особу вже накладено санкцію у вигляді блокування активів.

Для порівняння чинне законодавство передбачає можливість конфіскації майна РФ в Україні чи осіб, які сприяли агресії РФ за рішенням ВАКС протягом воєнного стану

Конфіскація майна зазначених осіб здійснюється на підставі рішення Вищого антикорупційного суду за результатами розгляду позовів Міністерства юстиції. Розгляд зазначених позовів, згідно до проєкту буде здійснюватися протягом 30 днів з дня надходження позову до суду першої інстанції та 15 днів – в апеляції.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає створення Державного реєстру санкцій.

Автор Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.