Регулятор видав дозвіл на заміну радянського герба на «Батьківщині-мати» в Києві

У 2022 році у Дії 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб Тризубом.

Джерело фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) 13 липня видала дозвіл на ремонт щиту монумента «Батьківщина-мати» у Києві.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«Проєктними рішеннями передбачається влаштування Тризуба на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому Державному Гербі України. Тризуб замінить старий радянський герб», - розповіли у міністерстві.

Замовник будівництва – Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що роботи стартують в найближчому майбутньому.

Монумент «Батьківщини-мати» споруджено в 1981 році, він вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

«У 2022 році у Дії 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб Тризубом», - наголосили у міністерстві.

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