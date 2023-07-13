Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про регулювання обігу медичного канабісу.

Верховна Рада ухвалила у першому читані урядовий законопроєкт №7457 про медичний канабіс. За відповідне рішення проголосували 268 народних депутатів.

Законопроєктом визначено вміст тетрагідраканабінолу(головний психоактивний компонент канабісу) у коноплях для промислових цілей на рівні не вище 0,3%, а для медичних конопель - відповідно вище 0,3%.

Крім цього пропонується вивести коноплі для промислових цілей з-під дії закону про обіг наркотичних засобів, що повністю відповідає Конвенції ООН про наркотики 1961 року;

дозволити визначати вміст ТГК в коноплях для медичних цілей в державних лабораторіях, а в коноплях для промислових цілей - в лабораторіях будь-якої форми власності.

Також законодавці мають намір передбачити виробництво нарковмісних ліків лише з конопель для медичних цілей та встановити, що нульова квота на імпорт в Україну сировини для виробництва ліків з коноплі діє 5 років і не поширюється на наукову діяльність.

Прихильники законопроєкту зазначають, що він дозволить зробити доступними ліки, зокрема для поранених військових. Водночас опоненти наголошують, що схваливши ініціативу парламентарі вбудують Україну в наркотрафік.

По фракціям:

СН - 183

ЄС - 10

Батьківщина -1

Платформа за життя - 16

Голос -19

Відновлення - 11

За майбутнє - 8

Довіра - 12

Позафракційні - 8

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Києві викрили небезпечне угруповання, яке масово збувало наркотики.

Автор: Ярослав Конощук

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