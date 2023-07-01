У Києві викрили небезпечне угруповання, яке масово збувало наркотики

Сотні осіб були постійними покупцями наркоділків.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві затримано шістьох учасників злочинного наркоугруповання, які займалися масовим збутом наркотичних речовин, зокрема кокаїну, амфетаміну та МДМА, передає Київська міська прокуратура.

Організована група використовувала телеграм-канал для реалізації заборонених речовин у різних районах Києва. Сотні осіб були постійними покупцями.

Члени угруповання використовували різні методи отримання оплати за наркотики: безготівкові перекази з карток покупців на банківські картки та рахунки, а також готівку. Для доставки наркотиків замовникам використовувалися служби таксі в Києві.

Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели контрольовані закупки, у тому числі "безконтактну" оптову закупку наркотиків та психотропів. У результаті обшуків у фігурантів було виявлено обладнання для виготовлення синтетичних наркотиків, а також значну кількість кокаїну (200 грамів), амфетаміну, PVP, канабісу та прекурсорів.

Крім того, було вилучено записи продажів наркотичних речовин, записи про переміщення коштів, мобільні телефони, комп'ютери та гроші у гривнях та іноземній валюті. Приблизна вартість вилучених наркотиків та психотропних речовин оцінюється на 3 мільйони гривень.

Шістьох учасників злочинного наркоугруповання було затримано, і наразі розглядається питання про обрання їм запобіжних заходів. За статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

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