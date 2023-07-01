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  1. В Украине

В Киеве разоблачили опасную группировку, которая массово сбывала наркотики

22:29, 1 июля 2023
Сотни человек были постоянными покупателями наркодельцов.
В Киеве разоблачили опасную группировку, которая массово сбывала наркотики
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Киеве задержаны шесть участников преступной наркогруппировки, которые занимались массовым сбытом наркотических веществ, в частности кокаина, амфетамина и МДМА, передает Киевская городская прокуратура.

 Организованная группа использовала телеграмм-канал для реализации запрещенных веществ в разных районах Киева. Сотни человек являлись постоянными покупателями. Члены группировки использовали различные методы получения оплаты за наркотики: безналичные переводы с карт покупателей на банковские карты и счета, а также наличные.

Для доставки наркотиков заказчикам использовались службы такси в Киеве. В ходе документирования преступной деятельности правоохранители провели контролируемые закупки, в том числе "бесконтактную" оптовую закупку наркотиков и психотропов.

В результате обысков у фигурантов было обнаружено оборудование для изготовления синтетических наркотиков, а также значительное количество кокаина (200 граммов), амфетамина, PVP, каннабиса и прекурсоров. Кроме того, были изъяты записи продаж наркотических веществ, записи о перемещении средств, мобильные телефоны, компьютеры и деньги в гривнах и иностранной валюте. Приблизительная стоимость изъятых наркотиков и психотропных веществ оценивается в 3 миллиона гривен.

Шесть участников преступной наркогруппировки были задержаны, и сейчас рассматривается вопрос об избрании им мер пресечения. По статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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