Оформлювали ухилянтів як «волонтерів» для перетину кордону: затримали організаторів схеми

У Харкові затримали керівників двох благодійних фондів, які організували схему нелегальної втечі військовозобов’язаних за кордон.

Правоохоронці повідомили про підозру керівникам двох благодійних організацій за фактами одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди та вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України), передає Харківська обласна прокуратура.

«Слідством встановлено, що у червні цього року очільники двох благодійних організацій пообіцяли за 5 тис. доларів США повпливати на посадових осіб державних органів Харківської області щодо внесення відомостей про «клієнта» до системи «Шлях» з метою безперешкодного перетину державного кордону України.

Ділки документально оформлювали ухилянтів як «волонтерів» від благодійних фондів.

11 липня у Харкові правоохоронці затримали керівників двох благодійних організацій у порядку ст. 208 КПК України під час отримання 2000 доларів США у якості частини неправомірної вигоди від «клієнта». Раніше було задокументовано факт одержання 1000 доларів США від цього ж чоловіка», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші факти та особи, які можуть бути причетними до схеми.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.