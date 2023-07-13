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  1. В Україні

Оформлювали ухилянтів як «волонтерів» для перетину кордону: затримали організаторів схеми

23:24, 13 липня 2023
У Харкові затримали керівників двох благодійних фондів, які організували схему нелегальної втечі військовозобов’язаних за кордон.
Оформлювали ухилянтів як «волонтерів» для перетину кордону: затримали організаторів схеми
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Правоохоронці повідомили про підозру керівникам двох благодійних організацій за фактами одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди та вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України), передає Харківська обласна прокуратура.

«Слідством встановлено, що у червні цього року очільники двох благодійних організацій пообіцяли за 5 тис. доларів США повпливати на посадових осіб державних органів Харківської області щодо внесення відомостей про «клієнта» до системи «Шлях» з метою безперешкодного перетину державного кордону України. 

Ділки документально оформлювали ухилянтів як «волонтерів» від благодійних фондів.

11 липня у Харкові правоохоронці затримали керівників двох благодійних організацій у порядку ст. 208 КПК України під час отримання 2000 доларів США у якості частини неправомірної вигоди від «клієнта». Раніше було задокументовано факт одержання 1000 доларів США від цього ж чоловіка», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.  Встановлюються інші факти та особи, які можуть бути причетними до схеми.

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