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  1. В Україні

Новий навчальний рік на Київщині: скільки укриттів вже облаштовано

22:21, 28 липня 2023
Заклади освіти Київщини готують до нового навчального року, здійснюють ремонти та будівництва укриттів.
Новий навчальний рік на Київщині: скільки укриттів вже облаштовано
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У закладах освіти Київської області облаштовано 1249 укриттів для понад 260 тисяч осіб. Місткість укриттів розраховується на 100% відвідуваність. Про це повідомили на офіційному сайті ОВА.

Зазначається, що заклади освіти Київщини готують до нового навчального року, здійснюють ремонти та будівництва укриттів, облаштовують класи, їдальні, спортивні зали. На території Київської області для закладів освіти облаштовано 1249 укриттів, які загалом можуть вмістити 267,9 тисячі осіб.

Минулого навчального року на дистанційному навчанні перебувало 7% шкіл області. Цього року було поставлено завдання, щоб 1 вересня всі діти мали змогу навчатися в очному форматі. А це безпосередньо пов’язано з місткістю укриттів: у закладі не може бути одночасно більше учнів, ніж є місць у сховищі. Тому, щоб забезпечити повне відвідування, укриття повинні вміщувати всіх присутніх.

Переважна більшість захисних споруд в освітніх закладах області – найпростіші укриття. Також є 126 протирадіаційних укриттів. Загальна площа фонду цих захисних споруд становить 292 тис. м².

За словами заступниці начальника КОВА Жанни Осипенко, з метою забезпечення належної роботи укриттів моніторингові групи у складі працівників ДСНС, представників районних адміністрацій та органів місцевого самоврядування впродовж 3 тижнів здійснювали об’їзди закладів освіти.

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